Онс Жабер: «Я работаю над собой как сумасшедшая — надеюсь, что смогу войти в историю не только Туниса, но и всей Африки»

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— Сумасшедший матч против Арины</b>. Я счастлива, что оставалась в игре и смогла играть все лучше и лучше. Надеюсь, теперь провести еще один хороший матч на турнире.

— Как бы Вы описали путь, который вам пришлось пройти в этом году по сравнению с прошлым годом?

— В этом году, я думаю, сетка гораздо сложнее. Приходилось играть против потрясающих игроков, которые не только хорошо играют на любом покрытии, но и потрясающе играют именно на траве. Это было очень непросто. Возможно, это и хорошо, поскольку это придает мне больше уверенности, чтобы быть готовой к финалу. Кроме того, я набрала тот ритм игры в отличный теннис, чтобы быть готовой к следующему матчу.

— Кажется, что в этом году вы играете на более высоком уровне, чем в прошлом. Как сложности этого года помогли вам?

— Первое, что приходит мне на ум, — это терпение. Это научило меня быть очень терпеливой и принимать все, что случилось со мной из-за травмы, потому что это было не в моей власти. Я ничего не могла с этим поделать. Я просто старалась сделать все возможное, чтобы быть готовой к соревнованиям.

Что ж если вы скажете мне, что я получу травму и выйду в финал Уимблдона, я приму это (улыбается).

— После матча с Соболенко, вы сказали на корте, что прежняя Онс проиграла бы этот матч сегодня. О каком времени идет речь?

— Год назад, даже полгода назад — тогда я была совсем другим игроком. Я работаю над собой как сумасшедшая. Вы даже не представляете, что я делаю. Каждый раз, когда что-то происходит, я очень строга к себе, стараюсь все улучшить. Иногда очень сильно нетерпелива, что не очень хорошо. Может быть, травмы меня и немного угомонили и научили быть терпеливой и принимать то, что происходит.

Что касается меня, то я всегда верила в ментальность, в работу над ней. Это то, чем я занималась все последние годы, начиная с 10 лет, потому что я знаю, что если ты не готов физически, то психологически ты всегда можешь победить. Возможно, именно это и произошло в последних двух матчах.