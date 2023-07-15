Палермо. Завацкая не смогла пробиться в финал квалификации

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Уимблдон. Цуренко выиграла самый длительный матч турнира, Свитолина — в топ-5 по количеству эйсов
2023-07/1689437307_tsurenko.jpeg|—>В решающем поединке чешка Маркета Вондроушова нанесла поражение Онс Жабер из Туниса. Портал BTU...
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Вондроушова — чемпиона Уимблдона-2023
Сегодня 17:38 529 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/eb00d1c7e8a84b080e6aa8f085191958.
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Будапешт. Володько выиграла стартовый матч в квалификации
2023-07/1689412147_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Алькарас — Джокович: где смотреть онлайн финал Уимблдона-2023
Сегодня 13:10 238 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/857e5a9d9fe40ecc7a50ed7793a70195.