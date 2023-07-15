Вондроушова — чемпиона Уимблдона-2023

529 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/eb00d1c7e8a84b080e6aa8f085191958.jpg» /> Источник — Чемпион.

Онс Жабер (6) из Туниса потерпела поражение от чешки Маркеты Вондроушовой (42) в финале Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 22 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Финал, 15 июля

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:4

Напомним, Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте.

На пути в финал чешка победила американку Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Веронику Кудерметову (6:3, 6:3), хорватку Донну Векич (6:1, 7:5), чешку Марию Боузкову (2: 6, 6:4, 6:3), американку Джессика Пегулу (6:4, 2:6, 6:4) и украинку Элину Светолину (6:3, 6:3).

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