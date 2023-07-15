Вондроушова — Жабер: обзор финала Уимблдона

24-летняя Вондроушова впервые выиграла титул Grand Slam 83 #Вондроушова, #Жабер

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Финал, 15 июля

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:4

24-летняя Вондроушова впервые выиграла титул Grand Slam

На пути в финал чешка победила американку Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Веронику Кудерметову (6:3, 6:3), хорватку Донну Векич (6:1, 7:5), чешку Марию Боузкову (2: 6, 6:4, 6:3), американку Джессика Пегулу (6:4, 2:6, 6:4) и украинку Элину Светолину (6:3, 6:3) .

Напомним, Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте.

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