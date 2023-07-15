Уимблдон. Джокович в трех сетах победил Синнера и проведет рекордный 35-й финал на турнирах Grand Slam

Больше в Теннис
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Уимблдон. Алькарас обыграл Медведева и встретится с Джоковичем в финале
2023-07/1689357544_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая и Володько сыграют в квалификации турниров WTA в Палермо и Будапеште
2023-07/1689368632_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович в пятый раз подряд сыграет в финале Уимблдона
Вчера 21:19 251 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/712ea2e578f6cbba05a9499c63c726c6.
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Алькарас и Джокович вышли в финал Уимблдона-2023
Определились финалисты Уимблдона-2023 в одиночном разряде Сегодня 20:52 461 0 Фото: Getty Images #Алькарас,...