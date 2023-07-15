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Теннис

Завацкая и Володько сыграют в квалификации турниров WTA в Палермо и Будапеште

2023-07/1689368632_wta.jpg|—>Завацкая и Володько сыграют в квалификации турниров WTA в Палермо и Будапеште

Источник: btu.org.ua

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