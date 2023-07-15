Завацкая и Володько сыграют в квалификации турниров WTA в Палермо и Будапеште

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Джокович в пятый раз подряд сыграет в финале Уимблдона
Вчера 21:19 251 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/712ea2e578f6cbba05a9499c63c726c6.
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Алькарас и Джокович вышли в финал Уимблдона-2023
Определились финалисты Уимблдона-2023 в одиночном разряде Сегодня 20:52 461 0 Фото: Getty Images #Алькарас,...
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Яссы. Сачко уступил шестому сеяному в четвертьфинальном поединке
2023-07/1689351506_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Марченко уступил во втором круге турнира в Чикаго
Украинец в двух сетах проиграл четвертому сеяному Шану Цзюньчену из Китая Сегодня 10:38 253...