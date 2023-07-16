Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона

729 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e1d5d852a937d318b04ccd2117e72de8.jpg» /> #Новак Джокович, #Гарфия Алькарас

Источник — Чемпион.

Испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.

Испанец праздновал победу в 5 сетах. Матч длился 4 часа 46 минут.

Для Джоковича это был 35-й финал турниров Grand Slam. На его счету 7 титулов на Уимблдоне. Новак выигрывал травяной мейджор 4 раза подряд (2018, 2019, 2021, 2022).

Карлос выиграл 12-й матч подряд. К старту Уимблдона Карлос взял титул на турнире АТР 500 в Лондоне. Для Карлитоса это был 15-й финал в Туре и седьмой в этом сезоне. В 2023 году он уже выиграл шесть титулов.

Отметим, что Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2023.

Напомним Людмила Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 .

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Финал, 16 июля

Карлос Алькарас — Новак Джокович 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6 :4)