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Теннис

Алькарас в пятисетовом финале победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона

2023-07/1689531067_alcaraz_wim.jpeg|—>Алькарас в пятисетовом финале победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона

Источник: btu.org.ua

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