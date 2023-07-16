Алькарас в пятисетовом финале победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона

Больше в Теннис
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Уимблдон. Колхоф и Скупски стали чемпионами в парном разряде
2023-07/1689508949_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе». Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают вторую годовщину своей свадьбы
2023-07/1689502339_svitolina-5.jpg|—>Свадьба теннисистов прошла в Швейцарии<
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Маркета Вондроушова: «После всего, что я пережила, после двух операций, возвращаться было непросто»
2023-07/1689405603_vondrousova.jpeg|—>— Матч против Свитолиной был очень тяжелым.
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Дружбу в сторону — на кону дебютный титул Grand Slam: Маркета Вондроушова и Онс Жабер встретятся в финале Уимблдона
2023-07/1689404381_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua