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Теннис

«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе». Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают вторую годовщину своей свадьбы

2023-07/1689502339_svitolina-5.jpg|—>"Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе". Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают вторую годовщину своей свадьбы
Свадьба теннисистов прошла в Швейцарии</b>.

Источник: btu.org.ua

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