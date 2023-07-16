Теннис
«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе». Элина Свитолина и Гаэль Монфис отмечают вторую годовщину своей свадьбы
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Свадьба теннисистов прошла в Швейцарии</b>.
Источник: btu.org.ua
2023-07/1689502339_svitolina-5.jpg|—>
Свадьба теннисистов прошла в Швейцарии</b>.
2023-07/1689405603_vondrousova.jpeg|—>— Матч против Свитолиной был очень тяжелым.
2023-07/1689404381_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
2023-07/1689441839_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
24-летняя Вондроушова впервые выиграла титул Grand Slam Вчера 17:38 1756 0 #Уимблдон, #Вондроушова, #Жабер