Ястремская сыграет в Палермо, Байндл получила соперницу в Будапеште

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Вондроушова — чемпионка Уимблдона-2023
24-летняя Вондроушова впервые выиграла титул Grand Slam Вчера 17:38 1756 0 #Уимблдон, #Вондроушова, #Жабер
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Карлос Алькарас: «Буду делать какие-то упражнения, чтобы оставаться спокойным и постараться забыть, что мне предстоит играть финал против Новака»
2023-07/1689450537_alcaraz.jpeg|—>— Насколько Вам сейчас нравятся травяные корты?— Трава может стать моим любимым покрытием (улыбается)....
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Вондроушова — Жабер: обзор финала Уимблдона
24-летняя Вондроушова впервые выиграла титул Grand Slam Сегодня 22:21 83 0 #Вондроушова, #Жабер
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Палермо. Завацкая не смогла пробиться в финал квалификации
2023-07/1689434752_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua