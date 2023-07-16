Маркета Вондроушова: «После всего, что я пережила, после двух операций, возвращаться было непросто»

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— Матч против Свитолиной был очень тяжелым. Она возвращалась в игру и показывала хороший теннис. Я очень счастлива, что я оставалась сосредоточенной и не теряла голову. Довольна тем, как я закончила этот поединок.

— Очевидно, что вы являетесь фанатом татуировок. Сделали бы вы себе тату с символикой Уимблдона, если бы вам удалось победить в финале в субботу? Можете ли вы рассказать нам немного о некоторых из тех, которые у вас уже есть?

— Мы с тренером заключили пари. Если я выиграю турнир Grand Slam, он тоже сделает себе татуировку, так что я надеюсь, что выиграю (улыбается). Посмотрим, как все пройдет. Для меня татуировки — это тоже искусство, и я ценю людей, которые этим занимаются».

— Можете сказать сколько у вас татуировок?

— Нет, я уже не знаю сколько их (смеется).

— Несколько дней назад вы говорили, что ваш муж дома и ухаживает за котом. Сможете ли вы найти сиделку за котом?

— Да, он прилетит сюда, вместе с моей сестрой. Мы написали няне, чтобы она пришла к нам домой и присмотрела за котом, так что он будет на финале».