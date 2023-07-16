Новак Джокович: «Я думаю, что в игре Алькараса собрано лучшее от всех трех миров — Роджера, Рафа и меня»

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— Что ж, как я уже сказал на корте, я выиграл несколько эпичных финалов, в которых был очень близок к поражению. Наверное, для меня проиграть такой матч здесь — это в какой-то степени справедливо. Хоть это и больно, но никогда не бывает приятно проигрывать близкие матчи.

Нужно отдать должное Карлосу. Удивительное самообладание в важные моменты. Для человека в его возрасте справиться с нервами, играть в атакующий теннис и завершить матч так, как он это сделал… Мне показалось, что я очень хорошо принимал подачу в последнем гейме, но у него были просто потрясающие, потрясающие удары.

Поздравляю его и его команду. Отличный турнир для него. Какой матч сегодня был для него. Надеюсь, да, все получили удовольствие. Ну а я двигаюсь дальше.

— Вы упорно боролись, чтобы вернуться в этот матч. Я хотел бы узнать, о чем вы сожалеете больше — о том, что не реализовали брейк-поинт в пятой партии или о тай-брейке во втором сете?

— Я бы сказал, что тай-брейк во втором. Честно говоря, бэкхенды меня подвели. На сетболе я промазал с бэкхенда. Он сыграл с бэкхенда, который прилетел глубоко в корт и немного неудачно отскочил, но я не должен был допускать ошибку. Затем при 6:6 снова бэкхенд с середины корта в сетку. Просто два очень плохих бэкхенда. И все. Матч перешел на его сторону. Он просто перевернулся. Алькарас очень сильно поднял свой уровень в третьем сете, а я долгое время был сам не свой.

Мне удалось перестроиться и восстановить темп в середине четвертой партии. Я почувствовал, что игровая ситуация перешла на мою сторону. Это был мой шанс, моя возможность. Так что конечно у меня есть некоторые сожаления. У меня были шансы. Думаю, я мог бы лучше завершить тай-брейк второго сета. Но надо отдать ему должное, он боролся и продемонстрировал невероятные навыки игры в обороне. Без сомнения, он был заслуженным победителем сегодня.