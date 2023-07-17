Алькарас — Джокович: обзор безумного финала Уимблдона

Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2023. 1324 #Алькарас, #Новак Джокович

«article__source»> Источник – Чемпион.

Испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000< /em>Финал, 16 июля

Карлос Алькарас — Новак Джокович 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4)

Напомним Людмила Киченок — чемпионка Уимблдона-2023 в миксте.

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