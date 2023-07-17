171 < img Источник: ATP.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир АТР.

Об этом сообщает пресс-служба АТР.

Испанец стал первым теннисистом, которому удалось квалифицироваться на этот турнир.

20-летний испанец второй год подряд попал в число участников АТР Finals. В прошлом году он не смог сыграть из-за травмы.

АТР Finals состоится с 12 по 19 ноября.

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