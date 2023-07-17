Теннис
Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир АТР
Сегодня 15:31 171 0< img Источник: ATP.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир АТР.
Об этом сообщает пресс-служба АТР.
Испанец стал первым теннисистом, которому удалось квалифицироваться на этот турнир.
20-летний испанец второй год подряд попал в число участников АТР Finals. В прошлом году он не смог сыграть из-за травмы.
АТР Finals состоится с 12 по 19 ноября.
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