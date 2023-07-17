Карлос Алькарас: «Пожалуй, до этого финала я не думал, что готов обыграть Джоковича в пяти сетах в таком эпическом матче»

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— Чувствую себя великолепно. Для меня это исполнение мечты — стать чемпионом Уимблдона, то, чего я очень хотел. Честно говоря, я не ожидал, что реализую ее так скоро. Сейчас самое время насладиться и поделиться всеми своими чувствами.

— Сейчас многие говорят о смене поколений. Насколько важно было для вас обыграть Новака в его лучшем состоянии на таком корте?

— Честно говоря, я сделал это для себя, а не для смены теннисных поколений. Это было замечательно. Обыграть Новака в его потрясающей форме, на этой стадии, войти в историю, стать тем, кто обыграл его после 10 лет непобедимости на этом корте, — это невероятно для меня. Это то, что я никогда не забуду, это точно. Как я уже говорил, это хорошо и для нового поколения — видя, как я побеждаю его, они могут думать, что они также способны на это.

— Что вы изменили в начале второго сета или что изменилось для вас? Первые 40 минут поединка были сложными для вас, но затем вы сумели выровнять игру.

— Первый сет был тяжелым, честно говоря. Однако я чувствовал, что играю отлично, на хорошем уровне. У меня были шансы взять его подачу, но я не смог это сделать. Это проблема, когда ты не используешь возможности против такой легенды, как Новак. Приходится прилагать гораздо больше усилий. Но во втором сете я знал, что у меня будут шансы. Я должен был быть сконцентрирован, оставаться в игре и ждать своего шанса.

Выиграв второй сет, я была очень рад, потому что если бы я его проиграл, то, наверное, не смог бы поднять трофей. Скорее всего, я проиграл бы в трех сетах. Я бы сказал, что это придало мне уверенности и мотивации продолжать и думать, что я способен победить Новака в этом поединке.