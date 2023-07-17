Ньюпорт. Марченко стартовал с победы в квалификации

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Уимблдон. Сёрл — первый британский чемпион среди юношей в Открытой Эре, американка второй год подряд берёт титул среди девушек
2023-07/1689538947_1.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Новак Джокович: «Я думаю, что в игре Алькараса собрано лучшее от всех трех миров — Роджера, Рафа и меня»
2023-07/1689537002_djokovic_alcaraz.jpg|—>— Что ж, как я уже сказал на корте, я выиграл несколько эпичных финалов,...
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Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона
Сегодня 20:56 729 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/e1d5d852a937d318b04ccd2117e72de8.
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Алькарас в пятисетовом финале победил Джоковича и впервые стал чемпионом Уимблдона
2023-07/1689531067_alcaraz_wim.jpeg|—> Источник: btu.org.ua