Онс Жабер: «Надеюсь, я буду такой же, как и те, кому не удалось выиграть свой первый «мэйджор» несколько раз, но у них вышло потом»

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— После матча с вами разговаривала принцесса Уэльская. Она также обняла вас. Что она сказала и что это значит для вас?

— То же самое, что и в прошлом году: пожелала мне быть сильной, вернуться и выиграть «мэйджор», выиграть Уимблдон. Очевидно, что она была очень мила. Она не знала, хочу ли я ее обняться или нет и я сказала ей, что всегда рада объятиям. Это был очень приятный момент, и она всегда хорошо ко мне относится.

— С Вами советовались по поводу закрытия крыши? Как Вы думаете, это как-то повлияло на ход матча, ведь на этой неделе Маркета очень хорошо играла при закрытой крыше?

— Честно говоря, я не придавала этому особого значения. Но, да, я не знаю, возможно ей сегодня это помогло хорошо играть и попадать больше мячей. Не знаю, может быть если бы крыша была открыта все было бы по-другому для нас обеих.

Но, в общем, что есть, то есть. Это уже история. Я очень рада за нее, что она выиграла свой первый турнир Grand Slam. Я знаю, что она игрок, который много раз получал травмы и желаю ей всего наилучшего. Надеюсь, она сможет выиграть еще не один «мэйджор».