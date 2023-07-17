Теннис
Онс Жабер: «Надеюсь, я буду такой же, как и те, кому не удалось выиграть свой первый «мэйджор» несколько раз, но у них вышло потом»
2023-07/1689498542_jabeur.jpeg|—>
— После матча с вами разговаривала принцесса Уэльская. Она также обняла вас. Что она сказала и что это значит для вас?
— То же самое, что и в прошлом году: пожелала мне быть сильной, вернуться и выиграть «мэйджор», выиграть Уимблдон. Очевидно, что она была очень мила. Она не знала, хочу ли я ее обняться или нет и я сказала ей, что всегда рада объятиям. Это был очень приятный момент, и она всегда хорошо ко мне относится.
— С Вами советовались по поводу закрытия крыши? Как Вы думаете, это как-то повлияло на ход матча, ведь на этой неделе Маркета очень хорошо играла при закрытой крыше?
— Честно говоря, я не придавала этому особого значения. Но, да, я не знаю, возможно ей сегодня это помогло хорошо играть и попадать больше мячей. Не знаю, может быть если бы крыша была открыта все было бы по-другому для нас обеих.
Но, в общем, что есть, то есть. Это уже история. Я очень рада за нее, что она выиграла свой первый турнир Grand Slam. Я знаю, что она игрок, который много раз получал травмы и желаю ей всего наилучшего. Надеюсь, она сможет выиграть еще не один «мэйджор».