Рейтинг ATP. Алькарас остался на первом месте после Уимблдона, Юбэнкс приблизился к дебюту в топ-30

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По итогам травяного «мэйджора» в первой десятке рейтинге не произошло никаких изменений.

Кристофер Юбэнкс, ставший одной из главных сенсаций на Уимблдоне после выхода в четвертьфинал, поднялся на 31-ю позицию, тем самым установив новый персональный рекорд. Напомним, американец также получил награду «Вдохновляющий прорыв» по итогам голосования болельщиков на официальной странице Уимблдона в Twitter.

Топ-10 рейтинга ATP на 17.07.2023:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 9675 очков

2. Новак Джокович (Сербия) — 8795 очков

3. Даниил Медведев (-) — 6520 очков

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5005 очков

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4850 очков

6. Хольгер Руне (Дания) — 4825 очков

7. Андрей Рублёв (-) — 4525 очков

8. Янник Синнер (Италия) — 3975 очков

9. Тэйлор Фритц (США) — 3310 очков

10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3130 очков

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Личные рекорды теннисистов из топ-100:

14. Томми Пол (+1)

26. Николас Ярри (+2)

31. Кристофер Юбэнкс (+12)

33. Иржи Легечка (+4)

43. Роман Сафиуллин (+49)

56. Даниэль Элаи Галан (+29)

58. Себастьян Офнер (+14)

67. Кристофер О’Коннелл (+6)

76. Александр Мюллер (+8)

83. Александар Вукич (+4)

89. Павел Котов (+16)

97. Факундо Диас Акоста (+18) — дебют в топ-100

Чемпионская гонка ATP Finals:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675 очков | квалифицировался на Итоговый турнир

2. Новак Джокович (Сербия) — 5945 очков

3. Даниил Медведев (-) — 5120 очков

4. Стефанос Циципас (Греция) — 3175 очков

5. Янник Синнер (Италия) — 3175 очков

6. Хольгер Руне (Дания) — 3025 очков

7. Андрей Рублёв (-) — 2965 очков

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2250 очков

…

9. Тэйлор Фритц (США) — 2085 очков

10. Карен Хачанов (-) — 1900 очков