Теннис
Рейтинг ATP. Алькарас остался на первом месте после Уимблдона, Юбэнкс приблизился к дебюту в топ-30
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По итогам травяного «мэйджора» в первой десятке рейтинге не произошло никаких изменений.
Кристофер Юбэнкс, ставший одной из главных сенсаций на Уимблдоне после выхода в четвертьфинал, поднялся на 31-ю позицию, тем самым установив новый персональный рекорд. Напомним, американец также получил награду «Вдохновляющий прорыв» по итогам голосования болельщиков на официальной странице Уимблдона в Twitter.
Топ-10 рейтинга ATP на 17.07.2023:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 9675 очков
2. Новак Джокович (Сербия) — 8795 очков
3. Даниил Медведев (-) — 6520 очков
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5005 очков
5. Стефанос Циципас (Греция) — 4850 очков
6. Хольгер Руне (Дания) — 4825 очков
7. Андрей Рублёв (-) — 4525 очков
8. Янник Синнер (Италия) — 3975 очков
9. Тэйлор Фритц (США) — 3310 очков
10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3130 очков
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Личные рекорды теннисистов из топ-100:
14. Томми Пол (+1)
26. Николас Ярри (+2)
31. Кристофер Юбэнкс (+12)
33. Иржи Легечка (+4)
43. Роман Сафиуллин (+49)
56. Даниэль Элаи Галан (+29)
58. Себастьян Офнер (+14)
67. Кристофер О’Коннелл (+6)
76. Александр Мюллер (+8)
83. Александар Вукич (+4)
89. Павел Котов (+16)
97. Факундо Диас Акоста (+18) — дебют в топ-100
Чемпионская гонка ATP Finals:
1. Карлос Алькарас (Испания) — 6675 очков | квалифицировался на Итоговый турнир
2. Новак Джокович (Сербия) — 5945 очков
3. Даниил Медведев (-) — 5120 очков
4. Стефанос Циципас (Греция) — 3175 очков
5. Янник Синнер (Италия) — 3175 очков
6. Хольгер Руне (Дания) — 3025 очков
7. Андрей Рублёв (-) — 2965 очков
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 2250 очков
…
9. Тэйлор Фритц (США) — 2085 очков
10. Карен Хачанов (-) — 1900 очков