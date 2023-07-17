Рейтинг ATP: Алькарас остался первой ракеткой мира

ATP обновил рейтинг теннисистов 61032 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых, #Виталий Сачко

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг теннисистов.

Испанец Карлос Алькарас, выигравший Уимблдон, возглавил рейтинг, Новак Джокович занимает второе место, а тройку замыкает представитель террористической страны Даниило Медведев.

Первой ракеткой Украины стал Виталий Сачко, поднявшийся на 187-ю строчку.

Рейтинг ATP 17 июля 1. (1 ) Карлос Алькарас (Испания) — 9675 2. (2) Новак Джокович (Сербия) — 8795 3. (3) Даниило Медведев — 6520 4. (4) Каспер Рууд (Норвегия) — 5005 5. (5) Стефанос Греция) – 4850 6. (6) Хольгер Руне (Дания) – 4825 7. (7) Андрей Рублев – 4525 8. (8) Янник Зиннер (Италия) – 3975 9. (9) Тейлор Фриц (США) – 3310 10 .(10) Фрэнсис Тьяфу (США) — 3130…187. (190) Виталий Сачко (Украина) – 314 199. (182) Алексей Крутых (Украина) – 292 320. (338) Илья Марченко (Украина) – 161 398. (407) Владислав Орлов (Украина) – 114 421. (436) Эрик Ваншельбойм (Украина) — 107 444. (411) Александр Овчаренко (Украина) — 96

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