Рейтинг WTA. Свитолина — первая ракетка Украины, Цуренко вернулась в топ-50

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По итогам выступлений на Уимблдоне четыре украинки теперь входят в топ-50 рейтинга WTA.

Полуфиналистка Уимблдона Элина Свитолина вновь возглавляет национальный рейтинг, поднявшись на 27-е место в мировой классификации (+47).

Ангелина Калинина опустилась на 28-ю позицию (-2), Марта Костюк занимает 35-е место (+1), а Леся Цуренко, которая сыграла на травяном «мэйджоре» в четвертом круге, теперь 46-я ракетка мира (+14)

Катерина Байндл опустилась на 15 позиций и занимает на этой неделе 100-ю строчку в рейтинге WTA.

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В парном рейтинге WTA чемпионка Уимблдона в миксте Людмила Киченок на этой неделе занимает 16-е место (-1), Марта Костюк располагается на 30-й строчке (-2), а Надежда Киченок опустилась на 63-е место (-8).