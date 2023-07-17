Рейтинг WTA. В топ-5 не произошло изменений по итогам Уимблдона, Вондроушова дебютировала в первой десятке

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Ига Швёнтек начала 68-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Напомним, на Уимблдоне полька дошла до четвертьфинала, уступив Элине Свитолиной.

Чемпионка турнира Маркета Вондроушова впервые вошла в топ-10, а София Кенин, которая сыграла в четвёртом круге, впервые с февраля прошлого года вернулась в топ-100 и занимает 91-ю позицию (+37).

Аранча Рус не смогла преодолеть квалификационный этап на Уимблдоне и в течение предыдущих двух недель выступала на грунтовых турнирах: ITF W40 в Гааге и WTA 125 в Контрексевилле, где стала победительницей. Благодаря этому нидерландка поднялась на 62-е место (+24) и вплотную приблизилась к личному рекорду (№61), который установила ещё в августе 2012 года.

Топ-10 рейтинга WTA на 17.07.2023:

1. Ига Швёнтек (Польша) — 9315 очков

2. Арина Соболенко (-) — 8845 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465 очков

4. Джессика Пегула (США) — 5395 очков

5. Каролин Гарсия (Франция) — 4865 очков

6. Онс Жабер (Тунис) — 4846 очков

7. Коко Гауфф (США) — 3390 очков

8 (+1). Петра Квитова (Чехия) — 3341 очко

9 (-1). Мария Саккари (Греция) — 3310 очков

10 (+32). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106 очков

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

10. Маркета Вондроушова (+32)

37. Анна Блинкова (+3)

66. Мирра Андреева (+36)

73. Кэти Бултер (+16)

98. Джоди Баррейдж (+10) — дебют в топ-100

Чемпионская гонка WTA Finals:

1. Арина Соболенко (-) — 6455 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) — 5685 очков

3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891 очко

4. Джессика Пегула (США) — 2975 очков

5 (+23). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936 очков

6. Онс Жабер (Тунис) — 2781 очко

7 (-1). Петра Квитова (Чехия) — 2355 очков

8 (-3). Каролина Мухова (Чехия) — 2150 очков

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9 (-2). Коко Гауфф (США) — 2115 очков

10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040 очков