Теннис
Рейтинг WTA. В топ-5 не произошло изменений по итогам Уимблдона, Вондроушова дебютировала в первой десятке
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Ига Швёнтек начала 68-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Напомним, на Уимблдоне полька дошла до четвертьфинала, уступив Элине Свитолиной.
Чемпионка турнира Маркета Вондроушова впервые вошла в топ-10, а София Кенин, которая сыграла в четвёртом круге, впервые с февраля прошлого года вернулась в топ-100 и занимает 91-ю позицию (+37).
Аранча Рус не смогла преодолеть квалификационный этап на Уимблдоне и в течение предыдущих двух недель выступала на грунтовых турнирах: ITF W40 в Гааге и WTA 125 в Контрексевилле, где стала победительницей. Благодаря этому нидерландка поднялась на 62-е место (+24) и вплотную приблизилась к личному рекорду (№61), который установила ещё в августе 2012 года.
Топ-10 рейтинга WTA на 17.07.2023:
1. Ига Швёнтек (Польша) — 9315 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8845 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5465 очков
4. Джессика Пегула (США) — 5395 очков
5. Каролин Гарсия (Франция) — 4865 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 4846 очков
7. Коко Гауфф (США) — 3390 очков
8 (+1). Петра Квитова (Чехия) — 3341 очко
9 (-1). Мария Саккари (Греция) — 3310 очков
10 (+32). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3106 очков
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Личные рекорды теннисисток из топ-100:
10. Маркета Вондроушова (+32)
37. Анна Блинкова (+3)
66. Мирра Андреева (+36)
73. Кэти Бултер (+16)
98. Джоди Баррейдж (+10) — дебют в топ-100
Чемпионская гонка WTA Finals:
1. Арина Соболенко (-) — 6455 очков
2. Ига Швёнтек (Польша) — 5685 очков
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4891 очко
4. Джессика Пегула (США) — 2975 очков
5 (+23). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2936 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 2781 очко
7 (-1). Петра Квитова (Чехия) — 2355 очков
8 (-3). Каролина Мухова (Чехия) — 2150 очков
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9 (-2). Коко Гауфф (США) — 2115 очков
10. Белинда Бенчич (Швейцария) — 2040 очков