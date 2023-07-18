Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 июля

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Рейтинг ATP. Сачко обошел Крутых и стал первой ракеткой Украины, Ваншельбойм обновил личный рекорд
2023-06/1687158821_sachko-1.jpeg|—>Виталий Сачко на этой неделе становится лидером национального рейтинга. Он поднимается на 187-е место...
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Уимблдон. Се и Стрыцова выиграли второй совместный титул Grand Slam
2023-07/1689574917_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ньюпорт. Марченко проиграл в финальном раунде квалификации
2023-07/1689613604_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP. Алькарас остался на первом месте после Уимблдона, Юбэнкс приблизился к дебюту в топ-30
2023-07/1689601963_atp.jpg|—>По итогам травяного «мэйджора» в первой десятке рейтинге не произошло никаких изменений. Кристофер Юбэнкс,...