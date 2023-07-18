Рейтинг ATP. Сачко обошел Крутых и стал первой ракеткой Украины, Ваншельбойм обновил личный рекорд

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Виталий Сачко на этой неделе становится лидером национального рейтинга. Он поднимается на 187-е место (+3) и обходит в рейтинге Алексея Крутых, который потерял сразу 17 позиций и занимает 199-ю строчку.

Улучшают свои позиции Илья Марченко, который поднялся на 320-е место (+18), Владислав Орлов — 398-е место (+9) и Эрик Ваншельбойм — 421-е место (+15), который обновляет свой личный рейтинговый рекорд.

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который занимает на этой неделе 80-е место (+7). Владислав Манафов поднялся на 101-е место (+1), обновив свой личный рекорд, а Олег Приходько занимает 131-ю позицию (+1).