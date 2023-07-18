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Тренер Карлоса Алькараса: «Мы немного копировали действия Маррея, Роджера и Новака — это было нелегко, но мы справились»

2023-07/1689661219_ferrero.jpeg|—>Тренер Карлоса Алькараса: "Мы немного копировали действия Маррея, Роджера и Новака - это было нелегко, но мы справились"
«Сложно сказать, что стало главным ключом к столь быстрой адаптации Карлоса к игре на травяных кортах. Он схватывает информацию буквально на лету и мы также просмотрели много видеозаписей игроков, которые двигаются на этих кортах очень быстро. Так что мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака, и он пытался повторять их действия. Конечно это было нелегко, но мы справились.

Карлос получил много вдохновения и мотивации после победы над Даниилом Медведевым в полуфинале, ведь он играет в похожем с Джоковичем стиле. Мы сказали Карлосу, что ему придется играть примерно на том же уровне, что и против Медведева.

Медведев все время находится на задней линии, и Карлосу нравится использовать слайс, чтобы вытащить соперника к сетке. Это то, что нам нужно было сделать против Новака, так что это был один из ключей, чтобы разрушить его ритм».

Источник: btu.org.ua

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