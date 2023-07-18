Триест. Сачко одержал непростую победу в матче первого круга

Больше в Теннис
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Володько уступила на старте турнира в Будапеште
Екатерина Володько (295) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия)....
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Тренер Карлоса Алькараса: «Мы немного копировали действия Маррея, Роджера и Новака — это было нелегко, но мы справились»
2023-07/1689661219_ferrero.jpeg|—>«Сложно сказать, что стало главным ключом к столь быстрой адаптации Карлоса к игре на...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 июля
2023-05/1684938185_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP. Сачко обошел Крутых и стал первой ракеткой Украины, Ваншельбойм обновил личный рекорд
2023-06/1687158821_sachko-1.jpeg|—>Виталий Сачко на этой неделе становится лидером национального рейтинга. Он поднимается на 187-е место...