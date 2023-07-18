Уимблдон. Се и Стрыцова выиграли второй совместный титул Grand Slam

Больше в Теннис
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Ньюпорт. Марченко проиграл в финальном раунде квалификации
2023-07/1689613604_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP. Алькарас остался на первом месте после Уимблдона, Юбэнкс приблизился к дебюту в топ-30
2023-07/1689601963_atp.jpg|—>По итогам травяного «мэйджора» в первой десятке рейтинге не произошло никаких изменений. Кристофер Юбэнкс,...
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Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир АТР
Сегодня 15:31 171 0< img Источник: ATP.
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Карлос Алькарас: «Пожалуй, до этого финала я не думал, что готов обыграть Джоковича в пяти сетах в таком эпическом матче»
2023-07/1689592553_alcaraz.jpg|—>— Чувствую себя великолепно.