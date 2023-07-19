«Нужно запретить ей участвовать в Туре». Венгерская теннисистка скандально прошла во второй круг турнира в Будапеште и сыграет против украинки

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В поединке между Амариссой Тот из Венгрии и китайской теннисисткой Чжан Шуай определялась следующая соперница украинки Катерини Байндл.

При счете 5:5 15:30 в первом сете китаянка попала в линию, что даже видно на повторе, но линейный зафиксировал аут и затем это решение подтвердила судья на вышке.

Чжан Шуай начала спорить и потребовала вызвать на корт супервайзера турнира. Уже после общения втроем ничего так и не изменилось и игра продолжилась.

После следующего розыгрыша Тот пошла к отметке, из-за которой и возник спор ранее, и затерла ее ногой, хотя Чжан Шуай пыталась ее остановить словами. Это возмутило китаянку, и она вновь начала разговаривать с судьей на вышке.

В итоге Чжан Шуай проиграла этот гейм и вызвала на корт физио, сказав, что она не может дышать. Китаянка спросила у супервайзера, может ли она сняться и получив положительный ответ приняла решение завершить поединок. Публика принялась освистывать Чжан Шуай и она в слезах покинула корт. При этом венгерская теннисистка стала демонстративно праздновать свою победу.

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