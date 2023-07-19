Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 июля

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 4 июля
2023-06/1687949235_wim.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Битва за чемпионский кубок и первое место в рейтинге: Карлос Алькарас и Новак Джокович встретятся в финале Уимблдона
2023-07/1689492179_wim-4.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Зальцбург. Молчанов выиграл третий парный «челленджер» в этом сезоне
2023-07/1689493957_atp-2.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Володько уступила на старте турнира в Будапеште
Екатерина Володько (295) завершила выступления на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия)....