Теннис
Ястремская уступила во втором круге турнира в Палермо
Ястремская не смогла выйти в следующий круг Сегодня 20:41 200 1/s uploads/box/122d29a17722f81a2914e13c87d20c36.jpg» /> #Даяна Ястремская
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (152) проиграла итальянке Жасмин Паолини (52) во втором круге турнира в Палермо.
Матч продолжался 2 часа 10 минут.
Ястремская 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.
Palermo Ladies Open — WTA 250 Палермо, Италия 3 Второй круг
Жасмин Паолини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина) 2:6, 6:4, 6:2
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