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Теннис

Ястремская уступила во втором круге турнира в Палермо

Ястремская не смогла выйти в следующий круг Сегодня 20:41 200 1/s uploads/box/122d29a17722f81a2914e13c87d20c36.jpg» /> #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (152) проиграла итальянке Жасмин Паолини (52) во втором круге турнира в Палермо.

Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Ястремская 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

 Palermo Ladies Open — WTA 250 Палермо, Италия 3 Второй круг

Жасмин Паолини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина) 2:6, 6:4, 6:2 

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Источник: champion.com.ua

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