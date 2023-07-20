Кубок Хопмана. Неф и Риеди обыграли Таусон и Руне в решающем парном матче

Больше в Теннис
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Палермо. Три сеяные теннисистки выбыли з борьбы, определилась соперница Ястремской
2023-07/1689771952_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Нужно запретить ей участвовать в Туре». Венгерская теннисистка скандально прошла во второй круг турнира в Будапеште и сыграет против украинки
2023-07/1689775018_shuai.jpg|—>В поединке между Амариссой Тот из Венгрии и китайской теннисисткой Чжан Шуай определялась следующая...
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Будапешт. Действующая чемпионка проиграла на старте, три «квалифаера» вышли во второй круг
2023-07/1689758732_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская обыграла Ристич и вышла ко второму кругу турнира в Италии.
Матч длился 1 час 32 минуты и завершился в двух сетах Сегодня 08:38 258...