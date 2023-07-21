Кубок Хопмана. Франция одержала победу в своём стартовом матче

Больше в Теннис
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Ястремская уступила во втором круге турнира в Палермо
Ястремская не смогла выйти в следующий круг Сегодня 20:41 200 1/s uploads/box/122d29a17722f81a2914e13c87d20c36.jpg» /> #Даяна...
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Байндл вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
Украинка сразится за выход в полуфинал Сегодня 18:54 178 0
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Снегирь вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Снегирь поборется за выход в полуфинал Сегодня 16:26 217 0/span s/box/faecb083d0a31df33e64b25822a7497d.jpg» /> #Дарина Снегирь...
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Ньюпорт. Андерсон выиграл второй матч после своего возвращения, 18-летний американец впервые сыграет в четвертьфинале турнира ATP
2023-07/1689834428_anderson.jpeg|—> Источник: btu.org.ua