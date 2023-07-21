Министр спорта Польши: «Меня не будет на матчах Швёнтек в Варшаве, если ей придется играть против россиянки или белоруски»

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Как сообщают польские СМИ в списке участниц турнира две «нейтральные» теннисистки — россиянка Вера Звонарева и белоруска Александра Саснович.

«Я не согласен с политикой WTA и ATP в отношении участия российских и белорусских игроков в турнирах, так же как и руководство Уимблдона было не согласно с ними», — сказал министр. «На турнире в Варшаве ожидается участие российских и белорусских игроков, поэтому я принял решение отказаться от посещения матчей с их участием. Также из-за этого момента, я не видел возможности оказать финансовую поддержку в организации турнира».