Следить

Теннис

Министр спорта Польши: «Меня не будет на матчах Швёнтек в Варшаве, если ей придется играть против россиянки или белоруски»

2023-07/1689942847_bortniczuk.jpg|—>Министр спорта Польши: "Меня не будет на матчах Швёнтек в Варшаве, если ей придется играть против россиянки или белоруски"
Как сообщают польские СМИ в списке участниц турнира две «нейтральные» теннисистки — россиянка Вера Звонарева и белоруска Александра Саснович.

«Я не согласен с политикой WTA и ATP в отношении участия российских и белорусских игроков в турнирах, так же как и руководство Уимблдона было не согласно с ними», — сказал министр. «На турнире в Варшаве ожидается участие российских и белорусских игроков, поэтому я принял решение отказаться от посещения матчей с их участием. Также из-за этого момента, я не видел возможности оказать финансовую поддержку в организации турнира».

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.