Палермо. Чжэн Циньвэнь продолжает борьбу за титул, Осорио и Шериф встретятся в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Ньюпорт. Умбер обыграл Андерсона и сыграет против Маннарино за место в финале
2023-07/1689921696_humbert.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Будапешт. Юван впервые в сезоне вышла в четвертьфинал, Шмидлова и Лю поспорят за место в 1/2 финала
2023-07/1689924858_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Триест. Сачко проиграл «квалифаеру» и не смог выйти в 1/4 финала
2023-07/1689838208_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Хопмана. Франция одержала победу в своём стартовом матче
2023-07/1689886585_hc.jpg|—> Источник: btu.org.ua