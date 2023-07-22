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Теннис

Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште Сегодня 16:54 146 content/uploads/box/bcd1b3270e6befc558022ba8e0fd6773.jpg» /> Фото — Getty Images #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Байндл (100) обыграла представительницу Венгрии Фанни Штоллар (441) в третьем круге турнира WTA 250 в Будапеште.

Матч продолжался 2 часа 03 минуты и завершился со счетом.  6 из 16 брейк-пойнтов.

Екатерина в следующем круге сыграет против представительницы США Клер Лю (88)

Hungarian Grand Prix — WTA 250 Будапешт, Венгрия  Почва  Призовий фонд — $259,303 Третє коло, 22 липня

Катерина Байндл (Україна) – Фанні Штоллар (Угорщина) 7:6(5), 6:3

Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.

Источник: champion.com.ua

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