Теннис
Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште Сегодня 16:54 146 content/uploads/box/bcd1b3270e6befc558022ba8e0fd6773.jpg» /> Фото — Getty Images #Екатерина Байндл
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Байндл (100) обыграла представительницу Венгрии Фанни Штоллар (441) в третьем круге турнира WTA 250 в Будапеште.
Матч продолжался 2 часа 03 минуты и завершился со счетом. 6 из 16 брейк-пойнтов.
Екатерина в следующем круге сыграет против представительницы США Клер Лю (88)
Hungarian Grand Prix — WTA 250 Будапешт, Венгрия Почва Призовий фонд — $259,303 Третє коло, 22 липня
Катерина Байндл (Україна) – Фанні Штоллар (Угорщина) 7:6(5), 6:3
Раніше Снігур вийшла у фінал турніру в Іспанії.