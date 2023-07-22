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Теннис

Бостад. Рууд сыграет против Музетти в полуфинале, Серундоло продлил свою победную серию на этом турнире

2021-07/1626540183_ruud-bastad-2021-saturday.jpg|—>Бостад. Рууд сыграет против Музетти в полуфинале, Серундоло продлил свою победную серию на этом турнире

Источник: btu.org.ua

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