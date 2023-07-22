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Теннис

Палермо. Паолини обыграла лидера посева, Чжэн Циньвэнь впервые вышла в полуфинал на грунте

2023-07/1690013479_wta.jpg|—>Палермо. Паолини обыграла лидера посева, Чжэн Циньвэнь впервые вышла в полуфинал на грунте

Источник: btu.org.ua

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