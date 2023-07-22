Прокуратура Берлина работает над делом Зверева: мать его дочери обвиняет теннисиста в нанесении телесных повреждений

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Берлинская прокуратура обратилась в окружной суд с просьбой выдать приказ о наказании против Александра Зверева — это вторая экс-партнерша немецкого теннисиста, которая обвиняет его в агрессивном обращении.

Заявка на штрафной ордер является лишь первым этапом судебного процесса, который может или не может привести к тому, что немецкий теннисист получит такой ордер и заплатит штраф. По информации немецких изданий сумма штрафа может составить около полумиллиона евро и на обжалование такого решения у теннисиста будет две недели.

Менеджмент 29-летней Бренды Патеа, немецкой модели и инфлюенсера, подтвердил RTL эту новость, но комментариев не предоставил. Сообщается, что на запрос к Звереву был получен ответ, что он не готов давать комментарии.

Позже на странице Бренды в инстаграме появилось заявление от ее менеджмента, в котором подчеркнули, что «прокурор сообщил о подаче заявления на выдачу приказа о наказании на основании обвинения в нанесении телесных повреждений, которые нанесли вред госпоже Патеа. Мы также хотели бы уточнить, что госпожа Патеа не выдвигала никаких финансовых претензий к господину Звереву».