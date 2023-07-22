Тампере. Орлов будет бороться за свой первый титул на «челленджере» в парном разряде

Больше в Теннис
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Бостад. Рууд сыграет против Музетти в полуфинале, Серундоло продлил свою победную серию на этом турнире
2021-07/1626540183_ruud-bastad-2021-saturday.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Хопмана. Швейцария стала первой участницей финала, Испания стартовала с поражения
2023-07/1689971366_hc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Снегирь вышла в полуфинал турнира в Испании
Украинка поборется за выход в финал турнира Сегодня 19:38 298 0
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Министр спорта Польши: «Меня не будет на матчах Швёнтек в Варшаве, если ей придется играть против россиянки или белоруски»
2023-07/1689942847_bortniczuk.jpg|—>Как сообщают польские СМИ в списке участниц турнира две «нейтральные» теннисистки — россиянка Вера...