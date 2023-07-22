Пограничники отказали во въезде в страну 394 #Вера Звонарева

Источник — tribuna.com.

Польские пограничники не пропустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву (655).

Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.

«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую тенниску Звои Франции. идти в нашу страну рейсом Белград – Варшава. По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Подгорицу.

Россиянка из списка лиц, пребывание которых является нежелательным на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественной безопасности.

Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская под нашу страну; говорится в сообщении министерства.