Теннис
В Польшу не пустили российскую теннисистку
Пограничники отказали во въезде в страну Сегодня 17:29 394 #Вера Звонарева
Источник — tribuna.com.
Польские пограничники не пропустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву (655).
Об этом сообщило Министерство внутренних дел и администрации Польши.
«Вчера, 21 июля, пограничники не пустили российскую тенниску Звои Франции. идти в нашу страну рейсом Белград – Варшава. По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Подгорицу.
Россиянка из списка лиц, пребывание которых является нежелательным на территории Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественной безопасности.
Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская под нашу страну; говорится в сообщении министерства.
Звонарева должна была принять участие в турнире в Варшаве, который состоится 24-30 июля.