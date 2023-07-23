Теннис
Байндл: Этот финал означает для меня очень много
Екатерина Байндл прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште. Вчера 23:23 234 #Екатерина Байндл
Источник — btu.org.ua.
Украинская теннисистка Екатерина Байндл (100) достигла важного результата на турнире серии WTA 250 в Будапеште.
Об этом рассказала сама теннисистка.
«Я очень счастлива, что выиграла за сегодня два матча. Это было нелегко. Это показывает, что я в хорошей физической форме, это отличные новости для меня.Конечно, непросто играть два матча подряд.После первого поединка я пыталась просто отключиться, восстановиться и сосредоточиться на следующей игре.Я счастлива, что смогла это сделать.
Этот финал означает для меня очень много. жду завтрашний финал. Я не уверена, что у меня сейчас есть какие-то ожидания, потому что, как я сказала, я была сосредоточена на этих двух матчах, но у меня есть немного времени, чтобы подготовиться. Сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой», – сказала Байндл.
Раньше Байндл вышла в финал турнира в Будапеште.