Байндл: Этот финал означает для меня очень много

Екатерина Байндл прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште. 234 #Екатерина Байндл

Источник — btu.org.ua.

Украинская теннисистка Екатерина Байндл (100) достигла важного результата на турнире серии WTA 250 в Будапеште.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Я очень счастлива, что выиграла за сегодня два матча. Это было нелегко. Это показывает, что я в хорошей физической форме, это отличные новости для меня.Конечно, непросто играть два матча подряд.После первого поединка я пыталась просто отключиться, восстановиться и сосредоточиться на следующей игре.Я счастлива, что смогла это сделать.

Этот финал означает для меня очень много. жду завтрашний финал. Я не уверена, что у меня сейчас есть какие-то ожидания, потому что, как я сказала, я была сосредоточена на этих двух матчах, но у меня есть немного времени, чтобы подготовиться. Сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой», – сказала Байндл.