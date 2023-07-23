Бостад. Рууд не смог победить в Рублёва в финальном поединке

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Байндл уступила россиянке в финале турнира WTA 250
Банйдл проиграла Тимофеевой в 3-сетовом матче Сегодня 20:19 196 #Екатерина Байндл Источник — Чемпион....
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Снегирь выиграла турнир ITF W100 в Испании
Украинка в финале на характере обыграла Понше Сегодня 15:08 507 0/s/loads/box/3efac2b5c7ab8daa5d1be40bb272f4ae.jpg» /> #Дарина Снегирь...
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Гштаад. Качин победил Рамоса-Виньоласа в финале и завоевал свой первый титул ATP
2023-07/1690116375_cachin.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Бостад. Рууд победил Музетти и третий раз в сезоне сыграет в финале
2023-07/1690099867_ruud-bastad.jpeg|—> Источник: btu.org.ua