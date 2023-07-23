Бостад. Рууд победил Музетти и третий раз в сезоне сыграет в финале

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Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны
Сегодня 10:40 173 0 Польские пограничники не пропустили на территорию своей страны российскую теннисистку...
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Гаэль Монфис о выступлении Элины Свитолиной на Уимблдоне: «Я гордился и вдохновлялся»
2023-07/1689962535_monfils.jpg|—>Накануне выступления на показательном турнире UTS (Ultimate Tennis Showdown) в Лос-Анджелесе Гаэль Монфис пообщался...
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Пятая ракетка России сообщила, что не сможет сыграть на турнире в Гамбурге из-за проблем с визой
2023-07/1690027262_potapova.jpeg|—> «Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга, из за проблем с...
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Кубок Хопмана. Векич и Чорич победили Масарову и Алькараса в матче за выход в финал
2023-07/1690061672_hc.jpg|—> Источник: btu.org.ua