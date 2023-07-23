Гаэль Монфис о выступлении Элины Свитолиной на Уимблдоне: «Я гордился и вдохновлялся»

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Накануне выступления на показательном турнире UTS (Ultimate Tennis Showdown) в Лос-Анджелесе Гаэль Монфис пообщался с журналистом Tennis Majors о возвращении на корты после травмы запястья, своем участии в UTS и о выходе Элины Свитолиной в полуфинал Уимблдона.

«Честно говоря, я просто горжусь своей женой. Сколько работы она приложила, чтобы достичь такого уровня, — сказал Гаэль в интервью. — Насколько она дисциплинирована. Я был поражен ее силой, психологической [выдержкой], как ей удалось изменить ход игры в некоторых матчах, а затем снова возвращаться [готовой] к следующему матчу — я гордился и вдохновлялся».

«Это был удивительный месяц для меня, я наблюдал за фантастическими достижениями моей жены, а также провел много времени с дочкой, так что, знаете, я просто полон энергии и очень хочу хорошо выступить на UTS. У Скай все хорошо, она растет довольно быстро. Ты находишься дома, но это привилегия, когда ты можешь проводить качественное время дома со своим ребенком. Его никогда не бывает много.