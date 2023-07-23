Пятая ракетка России сообщила, что не сможет сыграть на турнире в Гамбурге из-за проблем с визой

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«Очень жаль сообщать, но я вынуждена сняться с Гамбурга, из за проблем с визой. Мы и моя команда подали документы во время, но к сожалению рассмотрение было задержано. В прошлом году мне очень понравилось выступать в Гамбурге, и я надеюсь, что смогу вернуться туда в 2024 году!На данный момент, мы с командой делаем все возможное, чтобы подготовиться как можно лучше к американской серии! Увидимся в Вашингтоне!», — написала Потапова в своем аккаунте в Instagram.

Отметим, что в основной сетке турнира в Гамбурге сыграют несколько других «нейтральных» теннисисток: Камилла Рахимова, Диана Шнайдер и Мария Тимофеева.