Польские пограничники не пропустили российскую теннисистку на территорию страны

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Польские пограничники не пропустили на территорию своей страны российскую теннисистку Веру Звонареву (WTA №655), которая должна была сыграть на одном из турниров.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и . российскую теннисистку в Польшу.По визе, выданной Францией, Вера Звонарева пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград — Варшава.

По прибытии из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и сегодня после 12.00 вылетела в Пидж. Республики Польша, не была допущена Пограничной службой по соображениям государственной безопасности и общественной безопасности.

Польша последовательно выступает против режима Путина и Лукашенко, не пропуская в нашу страну лиц, поддерживающих действия России и Беларуси» — говорится в сообщении.

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