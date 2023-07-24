Джокович снялся с Мастерса в Торонто

Новак Джокович пропустит турнир в Торонто 204

Источник — atptour.com.

Вторая ракетка мира Новак Джокович не примет участия в хардовом Мастерсе, который состоится в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.

Об этом сообщает ATP Tour.

Официальной причиной отказа серба от участия в турнире названа усталость тенниски. Кристофер Юбенкс, который в мировом рейтинге занимает 31-е место.

Раньше Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона.