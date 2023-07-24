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Теннис

Джокович снялся с Мастерса в Торонто

Новак Джокович пропустит турнир в Торонто Сегодня 10:52 204 0/span loads/box/69196d3918d6283c474c2abec6183742.jpg» /> Фото — Getty Images #Новак Джокович

Источник — atptour.com.

Вторая ракетка мира Новак Джокович не примет участия в хардовом Мастерсе, который состоится в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.

Об этом сообщает ATP Tour.

Официальной причиной отказа серба от участия в турнире названа усталость тенниски. Кристофер Юбенкс, который в мировом рейтинге занимает 31-е место.

Раньше Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона.

Источник: champion.com.ua

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