Теннис
Джокович снялся с Мастерса в Торонто
Новак Джокович пропустит турнир в Торонто Сегодня 10:52 204 0/span loads/box/69196d3918d6283c474c2abec6183742.jpg» /> Фото — Getty Images #Новак Джокович
Источник — atptour.com.
Вторая ракетка мира Новак Джокович не примет участия в хардовом Мастерсе, который состоится в Торонто (Канада) с 7 по 13 августа.
Об этом сообщает ATP Tour.
Официальной причиной отказа серба от участия в турнире названа усталость тенниски. Кристофер Юбенкс, который в мировом рейтинге занимает 31-е место.
Раньше Алькарас победил Джоковича в финале Уимблдона.