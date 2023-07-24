Лозанна. Ястремская попала в основную сетку и сыграет против теннисистки, лайкнувшей пост про день рождения путина

2023-07/1690192741_yastremska.jpg|—>

Даяна Ястремская должна была сегодня сыграть в квалификации, но после отказа от участия в турнире первой сеяной румынки Ирины-Камелии Бегу, украинка напрямую попала в основную сетку.

Свой стартовый матч Даяна Ястремская сыграет уже сегодня и встретится с 16-летней Миррой Андреевой (№64 WTA). Андреева в этом году выиграла два титула на турнирах ITF W60, дошла до четвертого круга на WTA 1000 в Мадриде и на Уимблдоне.

Напомним, что россиянка Андреева отличилась тем, что получила самый большой штраф во время Уимблдона, а также известна тем, что оставила в прошлом году свой лайк на публикации посвященной дню рождения владимира путина.