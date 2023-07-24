«Не удивлюсь, если она окажется в восьмерке сильнейших по итогам этого года». Чемпионка Уимблдона — о возвращении в теннис Элины Свитолиной

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Элина Свитолина стала мамой в октябре прошлого года, а спустя полгода сыграла свой первый официальный матч. За 3,5 месяца своего возвращения украинка выиграла титул WTA в Страсбурге, дошла до четвертьфинала на Ролан Гаррос и полуфинала на Уимблдоне. В рейтинге WTA Свитолина поднялась на 27-е место, начав свои выступления не имея ни одного очка.

Марион Бартоли осталась под большим впечатлением от возвращения украинки и считает его «экстраординарным».

«Я знаю только то, что после рождения ребенка у вас нарушается режим сна, потому что он просыпается по ночам, и, конечно же, вы гораздо больше устаете днем, когда вам приходится тренироваться. Очевидно, что и ваше тело меняется во время беременности. Ей удалось так быстро восстановить свой атлетизм и привести себя в форму.

На Ролан Гаррос Свитолина была в отличной форме, а на Уимблдоне, как мне кажется, выглядела еще лучше. Для меня просто необычно видеть ее в такой физической форме и такой степени готовности к матчам столь быстро.

Честно говоря, я не удивлюсь, если она очень хорошо выступит на US Open и по итогам этого года окажется в восьмерке сильнейших, сыграв на Итоговом турнире», сказала француженка.