Ньюпорт. 18-летний американец вышел в дебютный финал на своем втором турнире ATP в карьере и сыграет за титул против Маннарино

Больше в Теннис
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«Не удивлюсь, если она окажется в восьмерке сильнейших по итогам этого года». Чемпионка Уимблдона — о возвращении в теннис Элины Свитолиной
2023-07/1690105689_svitolina.jpg|—>Элина Свитолина стала мамой в октябре прошлого года, а спустя полгода сыграла свой первый...
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Кубок Хопмана. Сборная Хорватии стала победителем соревнований
2023-07/1690136021_hc.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Байндл уступила россиянке в финале турнира WTA 250
Банйдл проиграла Тимофеевой в 3-сетовом матче Сегодня 20:19 196 #Екатерина Байндл Источник — Чемпион....
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Бостад. Рууд не смог победить в Рублёва в финальном поединке
2023-07/1690131525_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua