Ньюпорт. Маннарино стал новым чемпионом соревнований

Больше в Теннис
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Рейтинг ATP: Сачко остался первой ракеткой Украины
ATP обновил рейтинг теннисистов Сегодня 13:36 62739 Фото — gettyimages #ATP, #Илья Марченко, #Крутых,...
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Лозанна. Ястремская попала в основную сетку и сыграет против теннисистки, лайкнувшей пост про день рождения путина
2023-07/1690192741_yastremska.jpg|—>Даяна Ястремская должна была сегодня сыграть в квалификации, но после отказа от участия в...
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Джокович снялся с Мастерса в Торонто
Новак Джокович пропустит турнир в Торонто Сегодня 10:52 204 0/span loads/box/69196d3918d6283c474c2abec6183742.jpg» /> Фото —...
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Рейтинг ATP. В топ-200 остался только один украинский теннисист
2023-05/1684596451_atp.jpg|—>Виталий Сачко на этой неделе опустился на одну строчку и занимает 188-е место в...